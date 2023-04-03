У Японії помер лауреат премій "Оскар" та "Греммі" композитор Рюіті Сакамото
Відомий японський композитор і продюсер, лауреат премій "Оскар" та "Греммі" Рюіті Сакамото помер у віці 71 року
Про це повідомляє BBC.
Відомо, що Сакамото є співзасновником гурту Yellow Magic Orchestra (YMO) разом із Харуомі Хосоно та Юкіхіро Такахаші. Колектив першим став використовувати комп'ютери та електронні музичні інструменти, включно з синтезаторами, створивши жанр техно-поп.
У 1983 році Сакамото знявся у фільмі "З Різдвом, містере Лоуренс" разом із відомим британським музикантом Девідом Боуї. За музику до фільму "Останній імператор" (1987) Сакамото отримав премії "Оскар", "Греммі" та "Золотий глобус".
Додається, що в Японії композитор також був відомий як борець за захист довкілля.
- У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар". Найкращим фільмом став "Все завжди і водночас".
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