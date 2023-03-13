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Головна Культура "Навальний" - найкраща документалка, а "Все завжди і водночас" - кращий фільм: оголошено переможців премії "Оскар-2023"

"Навальний" - найкраща документалка, а "Все завжди і водночас" - кращий фільм: оголошено переможців премії "Оскар-2023"

13 березня, 2023 понедiлок
06:10
Культура Оскар

У ніч з 12 на 13 березня у Лос-Анджелесі оголосили переможців премії "Оскар". Найкращим фільмом став "Все завжди і водночас"

Про це передає Еспресо.

Найкращий фільм

На перемогу у головній номінації Оскара претендували десять стрічок: "На західному фронті без змін", "Аватар: Шлях води", "Банші Інішерина", "Елвіс", "Все завжди і водночас", "Фабельмани", "Тар", "Топ Ган: Меверік", "Трикутник смутку" та "Жінки говорять".

Проте саме "Все завжди і водночас" став найкращим фільмом року. Загалом картина Деніела Квана та Даніеля Шайнерта перемогла у семи номінаціях з одинадцяти можливих. Зокрема перемога в категоріях: "Найкращий фільм", "Найкращий сценарій", "Найкращий режисер".

Науково-фантастичний фільм розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею. У Евелін Ван купа життєвих проблем, причину яких вона не розуміє. Одного разу вона дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше, але всім їм загрожує таємниче зло. Двійник її чоловіка з іншого світу запевняє Евелін, що саме їй під силу захистити весь мультивсесвіт. 

Нагороду у номінації Найкращий режисер отримав дует Денієла Шайнерта і Дена Квана за фільм "Все завжди і водночас". "Режисер ніхто без команди акторів", - зазначив зі сцени Ден Кван. Його колега Денієл Шайнерт подякував своїм батькам, які підтртимували його, коли він знімав "не дуже хороші фільми".

Краща жіноча роль 

Оскар отримала Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас". Вона перемогла Кейт Бланшетт ("Тар"), Ану де Армас ("Білявка"), Андреу Райзборо ("Леслі"), Мішель Вільямс (Фабельмани).

Мішель - перша азіатка, яка отримала Оскар за найкращу головну жіночу роль. 

Найкращий актор

Саме Брендан Фрейзер за головну роль у фільмі "Кит" став найкращим актором. 

Фрейзер зіграв професора-відлюдника, хворого на ожиріння, у фільмі Дарена Аранофскі. Цікаво те, що це перша за 12 років головна роль актора.

За Оскара Фрейзер конкурував з "Елвісом" Остіном Батлером, а також Коліном Фраллом, Полем Мескалем та Біллі Найі. 

Найкращий режисер

В цій категорії змагались: 

  • Мартін МакДонах, "Банші з Інішеріна"
  • Даніель Кван і Даніель Шайнерт, "Усе всюди і водночас"
  • Стівен Спілберг, "Фабельмани"
  • Тодд Філд, Тар
  • Рубен Остлунд, Трикутник смутку

Проте перемогу здобули два Даніеля за "Все завжди і водночас". Нагороду режисери присвятили своїм мамам.

Найкраща оригінальна пісня

Кращою стала Наату Наату з індійської історичної драми "RRR". Фільм був частково знятий в Києві. 

Найкращий адаптований сценарій

Таким Американська академія кіномистецтв визнала "Говорять жінки" від Сари Поллі. Фільм заснований на одноіменному романі Міріам Тоус. 

Найкращий оригінальний сценарій

У цій номінації змагались "Банші з Інішеріна" (Мартін МакДонах), "Все завжди і водночас" (Даніель Кван та Даніель Шеінерт), "Фабельмани"(Стівен Спілберг та Тоні Кушнер), "Тар" (Тодд Філд), "Трикутник смутку" (Рубен Остлунд).

Проте перемогли Даніелі з "Все завжди і одразу". 

Найкращий міжнародний фільм

Найкращим міжнародним художнім фільмом 2023 року визнано німецькомовний "На Західному фронті без змін" Едварда Бергера спільного виробництва Німеччини та США. 

Це екранізація культового роману Еріха Марії Ремарка та римейк відомого фільму 1930-го року.

Найкращий документальний фільм

Документальний фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального "Навальний" став переможцем номінації. Режисером є канадський документаліст Деніел Роер. Це викликало неабияке обурення у мережі.

Найкращий анімаційний фільм

Мультфільм Гільєрмо Дель Торо "Пінокіо" отримав перемогу у цій номінації. Унікальна техніка зйомок: ляльковий мультфільм знімали як художній фільм, тобто кожну ляльку потрібно було переміщати щосекунди.

Найкращий анімаційний короткометражний фільм

"Хлопчик, кріт, лисиця та кінь" здобув статуетку. Це екранізація однойменної новели Чарлі Маккізі, перенесена на екрани ним самим та режисером Пітером Бейнтоном.

Найкращий документальний короткометражний фільм

"Заклиначі слонів". Це індійсько-американський проєкт, у центрі якого – зворушливі стосунки між людьми та осиротілим слоненятком.

Найкращий ігровий короткометражний фільм

Нагороду здобув фільм "Ірландське прощання". У головній ролі Джеймс Мартін, відомий ірландський актор з синдромом Дауна. Він зіграв одного з двох братів, зведених разом через смерть матері.

Новина доповнюється.

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