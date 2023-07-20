Про це пише NHK.

Зазначається, що пристрій може розпізнавати збудження, нервозність та сильну втому. Компанія вже протестувала його на водіях таксі. Розробники сподіваються розпочати практичне використання цієї технології у 2025 році.

NEC планує аналізувати зібрані дані для відстеження змін у фізичному та емоційному стані водія за кермом, а також надалі використовувати цю інформацію для допомоги транспортним та логістичним компаніям у підвищенні рівня безпеки на дорогах.

Тим часом виробник мотоциклів Yamaha Motor повідомив, що він досяг успіхів у розробці технології розпізнавання емоцій за допомогою штучного інтелекту. Пристрій у вигляді пояса вловлює електричні сигнали, що надходять у серце, а штучний інтелект аналізує ці дані і передбачає зміни настрою.