У Японії розробляють пристрій, який розпізнаватиме емоції для підвищення безпеки водіїв
Виробник електронної продукції NEC розробляє наручний пристрій, призначений для підвищення безпеки керування. Він буде здатен сприймати сигнали, що дозволяють розпізнавати емоції водія
Про це пише NHK.
Зазначається, що пристрій може розпізнавати збудження, нервозність та сильну втому. Компанія вже протестувала його на водіях таксі. Розробники сподіваються розпочати практичне використання цієї технології у 2025 році.
NEC планує аналізувати зібрані дані для відстеження змін у фізичному та емоційному стані водія за кермом, а також надалі використовувати цю інформацію для допомоги транспортним та логістичним компаніям у підвищенні рівня безпеки на дорогах.
Тим часом виробник мотоциклів Yamaha Motor повідомив, що він досяг успіхів у розробці технології розпізнавання емоцій за допомогою штучного інтелекту. Пристрій у вигляді пояса вловлює електричні сигнали, що надходять у серце, а штучний інтелект аналізує ці дані і передбачає зміни настрою.
- 19 липня південнокорейська лабораторія штучного інтелекту під керівництвом LG Group представила друге покоління своєї гігантської мультимодальної моделі штучного інтелекту.
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