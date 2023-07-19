LG презентувала останню модель штучного інтелекту, розроблену для професійного використання
У середу, 19 липня, південнокорейська лабораторія штучного інтелекту під керівництвом LG Group представила друге покоління своєї гігантської мультимодальної моделі штучного інтелекту
Про це інформує Yonhap.
Презентація нової версії штучного інтелекту відбулася на заході LG AI Talk Concert у Сеулі.
Зазначається, що новостворена мультимодальна модель EXAONE 2.0 працює швидше та ефективніше. Крім того, вона економить більше енергії порівняно з першою версією, представленою ще в грудні 2021 року. Мультимодальний означає наявність кількох способів передачі повідомлення.
Назва EXAONE розшифровується як "експертний штучний інтелект для всіх" і є гігантською мультимодальною мовною моделлю, яка може розуміти одночасно мову і зображення. Таким чином вона здатна генерувати зображення в текст і навпаки.
Повідомляється, що нова версія моделі розроблена завдяки машинному навчанню 350 мільйонів зображень і 45 мільйонів патентних документів. За словами LG, ці документи є найбільшим професійним набором даних для будь-якої компанії, що розробляє послуги ШІ.
Остання версія працює як корейською, так і англійською мовами, враховуючи, що велика кількість набору даних, на якому навчається EXAONE, є англійською. Розробники додають, що розмір набору даних у чотири рази більший, ніж у попередній версії.
За їхніми словами, алгоритм глибокого навчання EXAONE може розуміти, розпізнавати та передбачати текст, а також вчитися на величезних масивах даних, щоб надавати життєздатні рішення та допомагати відповідати на складні запитання в різних сферах.
- 17 липня армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект для вибору цілей для авіаударів і організації матеріально-технічного забезпечення під час ведення війни з Іраном.
- 19 липня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що штучний інтелект може становити загрозу глобальному миру та безпеці. Він закликав всі країни-члени негайно прийняти необхідні заходи та встановити обмеження для контролю цієї технології.
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