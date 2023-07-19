Про це інформує Yonhap.

Презентація нової версії штучного інтелекту відбулася на заході LG AI Talk Concert у Сеулі.

Зазначається, що новостворена мультимодальна модель EXAONE 2.0 працює швидше та ефективніше. Крім того, вона економить більше енергії порівняно з першою версією, представленою ще в грудні 2021 року. Мультимодальний означає наявність кількох способів передачі повідомлення.

Назва EXAONE розшифровується як "експертний штучний інтелект для всіх" і є гігантською мультимодальною мовною моделлю, яка може розуміти одночасно мову і зображення. Таким чином вона здатна генерувати зображення в текст і навпаки.

Повідомляється, що нова версія моделі розроблена завдяки машинному навчанню 350 мільйонів зображень і 45 мільйонів патентних документів. За словами LG, ці документи є найбільшим професійним набором даних для будь-якої компанії, що розробляє послуги ШІ.

Остання версія працює як корейською, так і англійською мовами, враховуючи, що велика кількість набору даних, на якому навчається EXAONE, є англійською. Розробники додають, що розмір набору даних у чотири рази більший, ніж у попередній версії.

За їхніми словами, алгоритм глибокого навчання EXAONE може розуміти, розпізнавати та передбачати текст, а також вчитися на величезних масивах даних, щоб надавати життєздатні рішення та допомагати відповідати на складні запитання в різних сферах.