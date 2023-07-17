Про це пише Bloomberg.

За даними офіційних осіб Ізраїлю, тепер армія оборони країни (ЦАХАЛ) використовує систему рекомендацій штучного інтелекту, яка може обробляти великі обсяги даних для вибору цілей авіаударів.

Зазначається, що одна з моделей штучного інтелекту має назву Fire Factory. Вона використовує інформацію про цілі для розрахунку навантаження боєприпасів і визначення пріоритетів.

При цьому, хоча обидві системи контролюються людьми-операторами, які перевіряють та затверджують окремі цілі та плани повітряних нальотів, за словами представника ЦАХАЛу, технологія, як і раніше, не підпадає під дію будь-яких міжнародних чи державних норм.

Прихильники цієї технології стверджують, що передові алгоритми можуть перевершити людські можливості та можуть допомогти військовим мінімізувати втрати, тоді як критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання дедалі більш автономних систем.

"Якщо в розрахунках штучного інтелекту є помилка, і якщо штучний інтелект не піддається поясненню, то кого ми звинувачуємо в цій помилці? Ви можете знищити цілу сім’ю через помилку", - сказав викладач міжнародного права в Єврейському університеті в Єрусалимі та колишній юрисконсульт армії Таль Мімран.

Деталі використання штучного інтелекту ізраїльською армією залишаються в основному засекреченими, проте заяви військових посадовців свідчать про те, що ЦАХАЛ отримав бойовий досвід використання таких систем під час періодичних спалахів напруження у секторі Гази, де Ізраїль часто завдає авіаударів у відповідь на ракетні атаки.

Також зазначається, що у 2021 році Армія оборони Ізраїлю назвала 11-денний конфлікт у Газі першою у світі «війною штучного інтелекту», посилаючись на використання ШІ для визначення ракетних пускових майданчиків і розгортання безпілотників.