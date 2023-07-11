У Пентагоні почали використовувати штучний інтелект для виявлення діпфейків
Міноборони США підписало контракт зі стартапом DeepMedia на використання технологій на основі штучного інтелекту для виявлення діпфейків
Про це інформує Fox Business.
Згідно з контрактом, компанія повинна забезпечити військових технологією, яка б допомогла швидко та точно виявляти діпфейки для протидії агресії з боку Росії та Китаю під час інформаційної війни.
"З нами укладено контракт на розробку алгоритмів машинного навчання, які здатні виявляти штучно згенеровані або модифіковані обличчя чи голоси усіма основними мовами, незалежно від раси, віку та статі, і вбудувати цей штучний інтелект у платформу, яку можна інтегрувати в широкому сенсі в Міністерство оборони США", - сказав гендиректор DeepMedia Ріджул Гупта.
Він додав, що генеративний штучний інтелект і великі мовні моделі допомагають інструментам компанії у виявленні діпфейків. Так алгоритми DeepMedia навчалися на справжніх і підробних зразках 50 мов.
"Наші алгоритми виявлення були навчені на мільйонах як справжніх, так і підроблених зразках 50 різними мовами, і ми змогли визначити з точністю 99,5%, чи є щось справжнім, чи воно якимось чином маніпулювалося за допомогою ШІ", - розповів Гупта.
Головна операційна директорка компанії Емма Браун зазначила, що важливість багатомовного виявлення діпфейків показало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Так вона згадала зокрема діпфейк із президентом України Володимиром Зеленським, що поширювали в мережі минулого року на початку вторгнення.
"Єдиний спосіб, завдяки якому вдалося виявити діпфейк, - це те, що лінгвісти знали, що акцент був неправильний. Такі моменти ми можемо автоматизувати в нашій системі завдяки нашій генеративній технології", - сказала Браун.
- 1 червня австралійський уряд оголосив про свої плани щодо регулювання штучного інтелекту, включаючи заборону фейків та реалістичного, неправдивого контенту через стурбованість зловживанням технологією.
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