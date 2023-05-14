У Японії збираються списати понад 100 винищувачів F-15J Eagle

Про це повідомляє The Aviation Geek Club

Хіросі Іде, президент корпорації IHI, заявив, що Повітряні сили самооборони Японії знімуть з експлуатації винищувачі F-15J Eagle. На озброєнні японських ВПС перебуває 200 винищувачів F-15J, половина з яких не пройшла модернізацію за програмою багатоступеневої вдосконалення (MSIP).

Відповідна модернізація літака дає можливість нести сучасні ракети класу "повітря-повітря". Через те, що F-15J Eagles не були модернізовані, ВПС Японії здадуть застарілі літаки на металобрухт.

Також зазначається, що F-15 буде замінений американським винищувачем п'ятого покоління F-35 Lightning II виробництва Lockheed Martin.