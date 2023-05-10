Про це інформує міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі в інтерв'ю CNN.

"Ми вже ведемо переговори (про відкриття офісу зв’язку НАТО, - ред.), але жодних деталей ще не узгоджено. Причина, чому ми обговорюємо це, полягає в тому, що після агресії Росії в Україні світ став більш нестабільним", - пояснив Хаясі.

Міністр наголосив, що співпраця з НАТО стає дедалі важливішою: "Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується лише питанням Східної Європи, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихоокеанському регіоні. Ось чому співпраця між нами в Східній Азії та НАТО стає все більш важливою".

Повідомляється, що НАТО має подібні офіси зв'язку в інших країнах, в тому числі в Україні та Австрії. Офіс в Японії відкриє тісніше спілкування з Південною Кореєю, Австралією і Новою Зеландією.