НАТО починає процес перебудови, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що нова концепція НАТО передбачає посилення військової потужності Альянсу
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Країни НАТО зараз обговорюють те, яким чином вони будуть протидіяти РФ, де левове навантаження несуть на собі ЗСУ та виконують головну місію Альянсу - знищують російську військову потужність. Йдеться про підготовку нової концепції НАТО", - зауважив Згурець.
За словами експерта, нова концепція НАТО передбачає посилення військової потужності.
"Йдеться про збільшення кількості боєготових бригад, які спроможні вести бойові дії. Збільшення кількості країн, які долучені до передового рубежу. Збільшення витрат на оборону, ухвалення більш ефективних заходів взаємодії між командними структурами. Альянс починає реальний процес перебудови, ймовірно готуючись до більш небезпечних сценаріїв, які можуть виникати у стосунках з РФ", - підкреслив Згурець.
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