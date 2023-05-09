Всі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг
Вступ України до НАТО підтримує кожна країна Альянсу, однак сьогодні важко назвати точні терміни
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю The Washington Post
"Перш за все, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Усі союзники погоджуються, що Україна має право обирати власний шлях. Шлях, який вирішувати не Москві, а Києву. Крім того, усі союзники погоджуються, що двері НАТО залишаються відкритими. Тоді питання в тому, коли Україна стане членом НАТО і я не можу назвати вам точні терміни щодо цього", - зазначив Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО наголосив на важливості перемоги України у війні проти Росії
"Нагальним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то не буде про що говорити", - додав він.
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