Всі країни НАТО підтримують вступ України до Альянсу, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю The Washington Post

"Перш за все, всі союзники по НАТО згодні з тим, що Україна стане членом Альянсу. Усі союзники погоджуються, що Україна має право обирати власний шлях. Шлях, який вирішувати не Москві, а Києву. Крім того, усі союзники погоджуються, що двері НАТО залишаються відкритими. Тоді питання в тому, коли Україна стане членом НАТО і я не можу назвати вам точні терміни щодо цього", - зазначив Столтенберг.



Генеральний секретар НАТО наголосив на важливості перемоги України у війні проти Росії

"Нагальним завданням є забезпечення перемоги України як суверенної та незалежної держави, тому що якщо Україна не переможе, то не буде про що говорити", - додав він.