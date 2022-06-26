Про це повідомляє maritimebulletin.net.

Усі 25 членів екіпажу, що складається з громадян РФ, було знято з охопленого вогнем судна.

"Ангара" з вантажем уживаних японських автомобілів прямувала з порту Фусікі до Владивостока.

Причиною пожежі, за попередніми даними, стало займання одного з автомобілів на палубі судна.

"Ангара" використовувалася для транспортування вживаних автомобілів з Японії в порти Далекого Сходу Росії, його вантажність складала до 600 авто.

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