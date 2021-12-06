У заблокованої мережі АЗК Glusco з'явився новий власник
Мережу АЗК Glusco придбав грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс
Про це повідомляє пресцентр Glusco.
Новим власником швейцарської компанії Glusco Energy S. A., що має в Україні понад 100 АЗК і чотири нафтобази, став підприємець Дімітріос Аніфантакіс.
Він є громадянином Греції, понад 30 років працює в галузі глобальної торгівлі енергоресурсами. Також Аніфантакіс обіймав керівні посади в Litasco, BP plc, Cargill SA, Motor Oil Hellas. Зараз підприємець входить до Ради директорів Motor Oil Hellas - найбільшої грецької нафтопереробної групи, щомає близько 1500 АЗС у Греції та за кордоном.
До цього мережа АЗС належала ізраїльському бізнесмену Нісану Мойсеєву.
- Нагадаємо, 11 березня 2021 року СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії.
- СБУ й ДПС звинуватили мережу АЗС у "тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів". За інформацією слідства, приблизна сума ухилення від податків становить 240 млн грн. У Glusco спростували звинувачення, але повноцінна робота мережі була заблокована.
- У липні 2021 року мережа АЗС Glusco відновила роботу, продовживши реалізацію лише зрідженого газу й супутніх товарів у пристанційних магазинах.
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