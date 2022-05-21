У Запоріжжі 21 травня відкриють гумкоридор для виїзду на окуповану територію в районі Кам'янського
З 10:00 до !5:00 працюватиме гумкоридор із Запоріжжя до тимчасово окупованої території в районі Кам'янського
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"З 10.00 до 15.00 відкриваємо зелений коридор для громадян які виявили бажання виїхати з Запоріжжя на територію підконтрольну противником в районі Камянське", - зазначив він.
У разі зміни безпекової ситуації гумкоридор закриють.
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