Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

"За перші три години випало 42 мм, така кількість опадів відповідає місячній нормі. Найінтенсивніша злива спостерігалась з 14 до 15 години, коли у місті було зареєстровано стихійне метеорологічне явище - 30 мм за одну годину!" - зазначає ДСНС.

Унаслідок негоди у кількох районах обласного центра на проїжджі та пішохідні частини дороги впали дерева, їх розпиляли та прибрали рятувальники.

Крім того, через рясні опади було підтоплено підвали житлових будинків, складських та офісних приміщень, а також одну з лікарень міста. Рятувальники мотопомпами відкачали понад 100 кубометрів води.

В одному з селищ Запорізького району через зливу розмокла і впала стіна приватного житлового будинку, приваливши літню жінку. Прибулі на місце події рятувальники за допомогою спецінструменту вивільнили жінку та передали медикам, її госпіталізовано. Загрози життю постраждалої немає.