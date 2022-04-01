У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину
У Запоріжжі вводять посилену комендантську годину. Вона почне діяти о 20:00 2 квітня, а завершиться о 5:00 4 квітня
Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
"У м. Запоріжжі комендантська година розпочнеться в суботу, 2 квітня о 20:00 і завершиться в понеділок, 4 квітня о 5:00", – йдеться в повідомленні.
В цей час людям забороняють виходити на вулицю та інші громадські місця. Знаходиться на вулиці можуть тільки ті, у кого є спеціально виданий пропуск і посвідчення особи.
"Захист Запорізького краю триває! Просимо з розумінням поставитися до введених обмежень. Такі заходи вимушені і спрямовані на безпеку жителів регіону", – додають у повідомленні.
- Депутат Запорізької міської ради та боєць ЗСУ Валерій Прозапас розповів, що ситуація в Запоріжжі 1 квітня контрольована, ворог був відкинутий на підступах до міста.
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