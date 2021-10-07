У Запоріжжі запровадили "помаранчеві" карантинні обмеження

Про це повідомляє сайт Запорізької міськради.



У місті заборонено проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).



Винятком є заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів тощо.



При цьому обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх повнолітніх учасників (відвідувачів) і організаторів заходу (співробітників закладу) документа про повний курс вакцинації або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати). Щеплення мають бути зроблені вакцинами, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я.



Також учасники заходів і відвідувачі (співробітники) закладів можуть пред'являти негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або свідчення одужання від коронавірусу, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатку "Дія".



Департаменту охорони здоров'я міськради, керівнику КНП "Міська лікарня №6" доручено невідкладно вжити заходів із розгортання 150 додаткових ліжок для лікування коронавірусних хворих.