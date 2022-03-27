У Запорізькій області тероборона звільнила від окупантів два села

Про це повідомляє Запорізька обласна державна адміністрація.



Сили Мелітопольського батальйону тероборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького звільнили від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе.



Бійці знешкодили більше ніж 80 одиниць живої сили ворога, декілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілкового підрозділу РФ .



"Окупанти постійно несуть значні втрати. Зі слів тероборонівців Мелітопольського батальйону територіальної оборони, ворог, що вторгнувся на нашу землю, тепер почувається дуже некомфортно не лише на лінії фронту, а й за нею, адже захисники налаштовані нещадно нищити окупантів, особливо після злочинів, скоєних російською армією проти місцевого населення у Запорізькій області", - йдеться у дописі Запорізької ОДА.





26 березня перші автобуси з маріупольцями прибули до Запоріжжя. Раніше колону з евакуйованими людьми блокували російські військові.

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