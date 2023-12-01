У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години

Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.

"На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Натомість на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів з 21:00 до 05:00.