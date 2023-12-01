У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години
З п'ятниці, 1 грудня, на підконтрольній території Запорізької області змінилась тривалість комендантської години
Про це повідомив очільник ОВА Юрій Малашко.
"На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.
Натомість на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів з 21:00 до 05:00.
- Нещодавно голова ОВА Володимир Артюх підписав розпорядження про зміну часу комендантської години в Сумській області.
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