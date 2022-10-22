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У Запорізькій області ЗСУ знищили 200 окупантів, ще 150 поранили

22 жовтня, 2022 субота
21:28
війна з Росією

За день, 22 жовтня, українські захисники знищили 200 окупантів на фронті у Запорізькій області

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це - близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки", - розповіли в ЗСУ.

У Генштабі також володіють інформацією, що на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни розміщують підрозділи в приміщеннях навчальних закладів. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

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Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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