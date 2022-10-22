У Запорізькій області ЗСУ знищили 200 окупантів, ще 150 поранили
За день, 22 жовтня, українські захисники знищили 200 окупантів на фронті у Запорізькій області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це - близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки", - розповіли в ЗСУ.
У Генштабі також володіють інформацією, що на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни розміщують підрозділи в приміщеннях навчальних закладів. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.
- Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.
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