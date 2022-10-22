У Запорізькій області ЗСУ знищили 200 окупантів, ще 150 поранили

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області. Це - близько 200 військовослужбовців загиблими, понад 150 – пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки", - розповіли в ЗСУ.

У Генштабі також володіють інформацією, що на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни розміщують підрозділи в приміщеннях навчальних закладів. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів.

Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава.

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