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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти втікли з Чарівного та Чкалового й збираються із Берислава

На Херсонщині окупанти втікли з Чарівного та Чкалового й збираються із Берислава

22 жовтня, 2022 субота
19:57
війна з Росією ЗСУ

Протягом суботи, 22 жовтня 2022 року, російські війська залишили села Чарівне та Чкалове, що на шляху від визволеного Давидового Броду до тимчасово окупованого Берислава

З самого ж міста Берислава Херсонської області ними розпочато евакуацію офіцерів та медиків. Про це йдеться у вечірньому інформаційному зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

"Окремі підрозділи російських окупаційних військ продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області. При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал", - зазначається у повідомленні.

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Окрім того, за даними українського Генштабу, збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон.

"Окупанти вилучають у місцевого населення автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту", - додає командування ЗСУ.

  • Нагадаємо, створена російськими загарбниками "адміністрація Херсонської області" у суботу, 22 жовтня 2022 року, заявила про необхідність термінового виїзду з Херсона цивільних осіб. Зробити це треба до кінця дня, кажуть окупанти.

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