Окупанти вимагають від жителів Херсону залишити сьогодні місто

Враховуючи пошкодження автомобільного Антонівського мосту, що з'єднує Херсон з Олешками, залишити місто нібито можна водним шляхом. Такий заклик розміщено на ТГ-каналі російської "адміністрації" окупованої частини Херсонщини.

"Мирні жителі Херсона та всі підрозділи та міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра", - зазначають російські загарбники.

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Причинами такого звернення названо "напружену ситуацію на фронті, підвищену небезпеку масованих обстрілів міста та загрози терористичних атак".

Як наголошується, "виїхати на лівий берег Дніпра можна з "Річпорту", що знаходиться за адресою: Одеська площа, 4". "Звідси вирушають річкові катери до м. Олешки", - кажуть росіяни.

Довідка

Станом на 22 жовтня Херсон лишається єдиним українським обласним центром, узятим під контроль Росією після розпочатого 24 лютого повномасштабного вторгнення.

Місто розташоване на правому березі Дніпра, де захисниками України ведуться активні наступальні дії. При цьому дедалі більша частина російського війська береться там в оточення чи знищується.

Олешки, через які намагаються втікти окупанти і колаборанти, знаходять на лівому березі Дніпра.

Лівобережна частина Херсонщини поки що під повним контролем загарбників.

Як звертають увагу політологи, втрата Херсону - слідом за втратою Харківщини й неспроможності росіян на початку року узяти штурмом Київ й такі обласні центри як Чернігів та Суми, - означатиме фіаско Путіна.

Після Херсону армія України відкриє собі шлях на Крим.

Нагадаємо, ЗСУ та інші українські військові формування продовжують наступ на місто Херсон.

Цивільних херсонців російська армія змушує споруджувати фортифікації й готує до здачі міста.

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