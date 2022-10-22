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Головна війна з Росією Звільнення Херсону відбуватиметься у кілька етапів, - військовий експерт Світан
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Звільнення Херсону відбуватиметься у кілька етапів, - військовий експерт Світан

22 жовтня, 2022 субота
10:46
війна з Росією Херсон

Війська РФ не готові воювати в містах, тому вони не будуть вести бої в Херсоні, бо існує загроза поступового оточення

Про це у ефірі Еспресо заявив військовий експерт Роман Світан.

"Війська РФ не готові воювати в містах. У них був один підрозділ, це частини ГРУ. Наші захисники їх спалили в Маріуполі. Мобілізовані не вміють воювати в містах. Бій у міській забудові набагато складніший, ніж в полі", - зазначив він.

За його словами, ЗСУ протягом 8 років готувались до боїв в містах.

"У нас є ССО, підрозділи ГУР та декілька бригад Нацгвардії. Вони навчені знищувати ворога серед будинків без потрапляння під вогонь мирного населення. Для нас невеликою проблемою буде взяти Херсон, якщо вони дійсно будуть його обороняти, а для них - це буде велика проблема", - додав Світан.

На його думку, росіяни не будуть вести бої в Херсоні.

"Взяття міста відбуватиметься у декілька етапів. Буде напівоточення і вихід ЗСУ північніше міста до Антонівського мосту і все російське угруповання буде притиснуте до Дніпра. В цьому стані росіяни будуть йти. Нема жодного сенсу воювати в повному оточенні, тому вони скоріше за все підуть. Буде режим видавлювання з міста", - підсумував експерт.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Військові новини
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