Антонівський міст у Херсоні зазнав удару, - ЗМІ
По Антонівському мосту в Херсоні й по переправі ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару
Про це повідомляє місцеве видання Мост.
Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. Удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.
У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "Швидкої допомоги". Можливо, є й загиблі.
Незадовго до цього, 19 жовтня Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.
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