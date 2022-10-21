Антонівський міст у Херсоні зазнав удару, - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання Мост.

Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. Удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.

У місцевих пабліках писали, що в напрямку мосту поїхали сім автомобілів "Швидкої допомоги". Можливо, є й загиблі.

Незадовго до цього, 19 жовтня Антонівський міст і переправу оглянули кримський ставленик Кремля у Криму Сергій Аксьонов і заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко.