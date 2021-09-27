У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри

Про це повідомив керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

"Українського внутрішнього сертифіката у вас не буде, тому що для нього потрібно фото з біометричного документа. А паперовий сертифікат можна роздрукувати на порталі "Дія". І відповідно, він може бути закордонним. Ми використовуємо транслітерацію, для того, щоб ви могли згенерувати такий сертифікат", - зазначив він.

Банік наголосив, що українці без біометричних документів можуть отримати в додатку "Дія" зарубіжний COVID-сертифікат.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Дія" на iOS з'явилася можливість отримати "жовтий" COVID-сертифікат.

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