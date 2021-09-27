У застосунку ПриватБанку стався технічний збій: частина користувачів втратили доступ

Про це повідомляє Ain.ua.



"Тимчасовий технічний збій з авторизацією і входом у "Приват24" буде ліквідований протягом години. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - йдеться у повідомленні банку.



У виданні зазначили, що користувачі інтернет-банкінгу "Приват24" повідомили про недоступність сервісу. При спробі зайти у веб-версію або мобільний застосунок сервіс не працює.

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