У застосунку ПриватБанку стався технічний збій: частина користувачів втратили доступ
У застосунку Приват24 стався технічний збій, через який частина користувачів втратили до нього доступ
Про це повідомляє Ain.ua.
"Тимчасовий технічний збій з авторизацією і входом у "Приват24" буде ліквідований протягом години. Просимо вибачення у наших клієнтів за незручності, пов'язані з аварійною ситуацією", - йдеться у повідомленні банку.
У виданні зазначили, що користувачі інтернет-банкінгу "Приват24" повідомили про недоступність сервісу. При спробі зайти у веб-версію або мобільний застосунок сервіс не працює.
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