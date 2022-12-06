Про це сказав Інтерфакс-Україна прессекретар президента Сергій Никифоров.

За його словами, Зеленський міг поїхати на саміт G20 на Балі, якби там було ухвалено важливе рішення.

"Якби ми знали, що на G20 буде ухвалено якесь рішення, яке нам дуже допоможе, наприклад, виключення Росії чи ще щось інше дуже важливе, то так - шанс того, що президент міг би туди поїхати, був", - сказав речник президента.

За його словами, візит Зеленського за кордон має бути максимально ефективним для України.

"Президент від початку війни нікуди не виїжджав за межі країни. Сам факт його візиту кудись був би дуже гучним інформаційним приводом - як постріл. Тому ймовірність того, що він кудись поїде, є. І ми цей "патрон" бережемо для чогось, що зможемо використати з максимальною ефективністю", - розповів Никифоров.

Зеленський долучався до засідання G20 на Балі через відеоконференцію. Під час свого виступу він закликав припинити руйнівну війну Російської Федерації.

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