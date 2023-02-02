У "Жироні" пояснили, чому Циганков досі не зіграв за команду
Спортивний директор іспанської "Жирони" Кіке Карсель розповів, що Віктору Циганкову потрібно більше часу на адаптацію
Про це повідомляє L’esportiu
"Ми знали, що Віктор не грав з листопада, бо в чемпіонаті України пауза. Йому справді знадобиться певний час, щоб адаптуватися. Він не говорить іспанською, йому знадобиться час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Віктор - молодий гравець, віримо, незабаром він нам допоможе. Сподіваємося, це станеться цього тижня або наступного", - сказав спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель.
Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.
Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією".
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17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.
- 28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".
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