У "Жироні" пояснили, чому Циганков досі не зіграв за команду

Про це повідомляє L’esportiu

"Ми знали, що Віктор не грав з листопада, бо в чемпіонаті України пауза. Йому справді знадобиться певний час, щоб адаптуватися. Він не говорить іспанською, йому знадобиться час, щоб зрозуміти концепцію тренера. Віктор - молодий гравець, віримо, незабаром він нам допоможе. Сподіваємося, це станеться цього тижня або наступного", - сказав спортивний директор "Жирони" Кіке Карсель.

Український вінгер Віктор Циганков поки не дебютував за "Жирону". Після свого трансферу півзахисник провів два матчі на лаві запасі.

Наступний матч "Жирона" зіграє 5 лютого. Команда зустрінеться з "Валенсією".

17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

28 січня у 19-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Жирона" поступилась "Барселоні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb