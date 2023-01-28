"Жирона" Циганкова програла "Барселоні" у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився мінімальною перемогою "Барселони" 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Педрі, який вразив ворота "Жирони" на 61-й хвилині.

Українець Віктор Циганков не з'явився на полі, і провів матч на лаві запасних.

Після 18 матчів "Барселона" має 47 очок і займає першу позицію у таблиці. Слідом йде "Реал": 17 матчів і 41 бал.

"Жирона" йде 12-ю, у них 21 набраний бал.

Ла Ліга

19-й тур

28 січня

"Жирона" - "Барселона" 0:1

Гол: Педрі, 61

17 січня Циганков перейшов до "Жирони" з "Динамо". Іспанський клуб заплатив за українця 5 млн євро. Окрім цього кияни отримають 50% від суми наступного трансферу гравця.

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