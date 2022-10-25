У жовтні близько 18 тисяч українців виїхали з небезпечних регіонів і тимчасово окупованих місць

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Темпи евакуації напередодні зими залишаються високими. Щодня у більш безпечні регіони Центральної та Західної України виїжджає близько тисячі громадян", - йдеться в повідомленні.

Нині триває обов’язкова евакуація з Донеччини. Минулого місяця звідти до безпечніших регіонів виїхало понад 5 тисяч українців, з яких більш як 700 дітей і понад 500 людей з інвалідністю.

За весь час з Донецької області евакуювалося близько 1,1 мільйона мирних жителів, серед яких більше ніж 131 тисяча дітей і понад 24 тисячі осіб з інвалідністю.

"Також упродовж поточного місяця не припинялася евакуація з тимчасово окупованих територій. Хоча наразі, на жаль, вона йде надто важко. Можливість виїхати з ТОТ майже вичерпана. Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі", - розповідають у Мінреінтеграції.

У жовтні вдалося виїхати з Херсонщини понад 1,3 тисячі людей, із Запорізької області – близько 1,4 тисячі. Загалом евакуювалися 18 тисяч українців.

"Водночас зростають темпи евакуації зі звільнених територій, де напередодні зими поки що неможливо відновити системи життєзабезпечення", - додали у відомстві.

У вівторок, 25 жовтня, із Покровська до Львова вирушить один евакуаційний потяг. Проїзд у ньому безкоштовний.

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