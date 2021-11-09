У зірки Євро-2020 діагностували невиліковну хворобу
Медики діагностували діабет у форварда французької "Ніцци" та збірної Данії Каспера Дольберга
Про це Дольберг розповів на своїй сторінці в Instagram.
"Ця новина стала несподіванкою, але я щиро радий, що нарешті виявив причину недомагання останніх пару тижнів. Щасливий, тому що лікарі сказали мені, що правильне лікування ніяк не вплине на мою футбольну кар'єру", - сказав футболіст у Stories.
У Каспера Дольберга діагностували діабет першого типу. Вилікувати його неможливо, але можна звести симптоми до мінімуму та запобігти ускладненням.
24-річний форвард став справжньою зіркою на Євро-2020, де забив 3 голи і разом зі збірною Данії вийшов у півфінал Євро-2020. Дольберг став найкращим бомбардиром своєї команди на турнірі, забивши три голи.
У цьому сезоні Каспер Дольберг вже зіграв 8 матчів за французьку "Ніццу" і забив 3 голи. Transfermarkt оцінює його у 22 млн євро.
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