У ЗСУ на Луганщині - ініціатива по всій лінії фронту, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Збройні сили України мають ініціативу по всьому фронту в Луганській області - на певних ділянках війська вийшли з оборони
Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Тут гаряче. Білогорівка, Лиманський напрямок, навколо Сватового - північніше і південніше. Лінія зіткнення, вона активна. Якщо декілька днів назад у наших хлопців були успіхи тільки на Сватівському напрямку, а по Білогорівці і Кремінній ми були в обороні, то станом на зараз ініціатива по всій лінії за ЗСУ. Сьогодні вони тиснуть на окупаційні війська. Готуємось до деокупації, формуємо плацдарми для деокупації Луганщини", - розповів він.
- 14 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що включно з Макіївкою, ЗСУ вже звільнили 12 населених пунктів на Луганщині.
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