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Головна війна з Росією У ЗСУ на Луганщині - ініціатива по всій лінії фронту, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
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У ЗСУ на Луганщині - ініціатива по всій лінії фронту, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко

14 листопада, 2022 понедiлок
23:18
війна з Росією ЗСУ

Збройні сили України мають ініціативу по всьому фронту в Луганській області - на певних ділянках війська вийшли з оборони

Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Тут гаряче. Білогорівка, Лиманський напрямок, навколо Сватового - північніше і південніше. Лінія зіткнення, вона активна. Якщо декілька днів назад у наших хлопців були успіхи тільки на Сватівському напрямку, а по Білогорівці і Кремінній ми були в обороні, то станом на зараз ініціатива по всій лінії за ЗСУ. Сьогодні вони тиснуть на окупаційні війська. Готуємось до деокупації, формуємо плацдарми для деокупації Луганщини", - розповів він.

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Луганщина
Військові новини
деокупація України
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