Про це в ефірі Еспресо сказав очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Тут гаряче. Білогорівка, Лиманський напрямок, навколо Сватового - північніше і південніше. Лінія зіткнення, вона активна. Якщо декілька днів назад у наших хлопців були успіхи тільки на Сватівському напрямку, а по Білогорівці і Кремінній ми були в обороні, то станом на зараз ініціатива по всій лінії за ЗСУ. Сьогодні вони тиснуть на окупаційні війська. Готуємось до деокупації, формуємо плацдарми для деокупації Луганщини", - розповів він.

14 листопада очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що включно з Макіївкою, ЗСУ вже звільнили 12 населених пунктів на Луганщині.