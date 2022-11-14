Про це він сказав у телеграмі.

Гайдай розповів, що звільнення області дається тяжко, оскільки у росіян був час підготуватися та стягнути велику кількість резервів. Він зазначив, що хоч мобілізовані погано підготовлені, це все ще велика військова сила, яка атакує українські території та військових.

"Якийсь час область була повністю під окупацією, тому кожен населений пункт для нас - не статистика, а колосальна мотивація", - сказав він.

Гайдай також повідомив, що росіяни продовжують щоденно атакувати зруйновану Білогорівку. За його словами, від селища вже нічого не лишилось. Окрім того, він зазначив, що окупанти привезли майже 2000 мобілізованих злочинців під Бахмут Донецької області. Гайдай повідомляє, що це місто наразі страждає найбільше.

14 листопада Генштаб повідомив, що РФ може готувати удари по звільнених територіях Херсонщини.

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