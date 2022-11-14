РФ може готувати удари по звільнених територіях Херсонщини, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 14 листопада.

У звільнених населених пунктах Херсонської області зберігається високий рівень мінної небезпеки.

"Відзначається посилення противником ведення повітряної розвідки, що може свідчити про планування ним вогневого ураження як військових, так і цивільних об’єктів. Підрозділи Сил оборони продовжують здійснювати стабілізаційні заходи", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 12 листопада російські окупанти здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаївка Херсонської області, мешканці якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок обстрілу загинули двоє та отримали поранення троє місцевих жителів.

Своєю чергою в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Запорізької області триває виселення місцевих мешканців з їхніх осель для розквартирування військовослужбовців окупаційних військ.

З 10 листопада поточного року спостерігається так звана евакуація майна Донецького управління залізничних доріг до міста Іловайськ.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтвердило ГУР Міністерства оборони.

Своєю чергою загарбники оголосили Генічеськ новою "адміністративною столицею" російських терористів в окупованій частині Херсонської області.

12 листопада Сили оборони вдарили по будівлі на Херсонщині, у якій перебувало до 500 військових РФ, було відомо про 16 загиблих.

А голова Херсонської ОВА повідомив про мінування обласного центру, людей закликали не виходити на центральні вулиці, поки працюють вибухотехніки.

Також відомо, що з 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території.

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