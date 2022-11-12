Ворог обстріляв з РСЗВ "Град" Горностаївку, є загиблі
Через атаку "градами" на Горностаївку Херсонської області загинуло дві жінки, 10 будинків пошкоджено
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм.
Увечері 12 листопада війська РФ обстріляли село Горностаївка Каховського району. Від атаки реактивною системою залпового вогню по цивільній інфраструктурі загинули 2 жінки, 10 будинків було пошкоджено.
"Такими жахливими методами росіяни хочуть схилити мешканців Горностаївки до так званої евакуації. Самі ж військові РФ ховаються по підвалах місцевих жителів", - інформує Янушевич.
- Нагадаємо, того ж вечора окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетою "Іскандер-К", що містила в собі 54 касетні заряди. Снаряд не розірвався та впав біля 6 житлових будинків.
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