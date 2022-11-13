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179 населених пунктів декуповано на Херсонщині з початку тижня

13 листопада, 2022 неділя
19:06
війна з Росією ЗСУ

З 7 по 13 листопада Сили оборони на Херсонщині звільнили від загарбників 179 сіл та міст на понад 4,5 тис. кв. км території

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на сторінці у фейсбук. 

Українські військові деокупували 179 населених пунктів Херсонської області, ця територія займає більше ніж 4,5 тисячі квадратних кілометрів.

"У звільнених населених пунктах та на територіях Миколаївської та Херсонської областей підрозділами Сил оборони проводяться стабілізаційні заходи, в тому числі розмінувальні", - інформує пресслужба.

Оперативне командування доповідає, що вночі окупанти обстрілювали правий берег Дніпра зенітно-ракетними системами С-300, загиблих немає.

"Ворог не припиняє обстрілів позицій наших підрозділів та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі, цивільних об’єктах і територіях тилових регіонів", - наголошує ОК "Південь"

  • Генічеськ вимушено став новою "адміністративною столицею" російських терористів в окупованій частині Херсонської області.
  • 12 листопада Сили оборони вдарили по будівлі на Херсонщині, у якій перебувало до 500 військових РФ, нині відомо про 16 загиблих. 
  • Голова Херсонської ОВА повідомив про мінування обласного центру, людей закликають не виходити на центральні вулиці, поки працюють вибухотехніки.

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військові
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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