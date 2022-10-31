У ЗСУ пояснили, чому вважають наступ із Білорусі малоймовірним
Наступ на Україну з території Білорусі можливий у разі посилення угрупування військ до 50-70 тисяч одиниць особового складу, але наразі на території РБ немає такої кількості солдатів
Про це в ефірі телемерафону повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін, передає РБК-Україна.
"Ми будемо впевнені (що РФ почне новий наступ із півночі. - ред.), коли на території Білорусі з'явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу", - сказав він.
Силкін зазначив, що наразі такої кількості військ не зафіксовано. За його даними, до Білорусі прибуло лише близько 4 тисячі російських військових. При цьому Білорусь готує полігони для прийому росіян. В так званому союзному угрупуванні для можливого наступу має бути близько 20 тисяч російських військових, решта - повинні бути білоруси.
- У Генштабі ЗСУ раніше висловили припущення, що росіяни можуть спробувати піти в наступ на Київ, використавши як плацдарм територію Білорусі.
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