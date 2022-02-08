У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"
У Збройних Силах України розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022", спрямовані на управління угрупуваннями військ під час ведення бойових дій
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"Головною метою КШН "Заметіль-2022" є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі", - повідомляють у штабі.
Навчання проходитимуть у певних визначених районах по території всієї України протягом лютого. Вони є плановими і відбуватимуться у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ.
"Протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тис. заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тис. тактико-спеціальних навчань різних видів. Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. ЗСУ постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.
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