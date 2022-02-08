У ЗСУ розпочались командно-штабні навчання "Заметіль-2022"

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"Головною метою КШН "Заметіль-2022" є набуття і нарощування оперативних спроможностей органів військового управління, військових частин і підрозділів Збройних Сил України, інших складових сил безпеки та оборони держави здійснювати управління військами (силами) в ході ведення оборонних дій у кризовому районі", - повідомляють у штабі.

Навчання проходитимуть у певних визначених районах по території всієї України протягом лютого. Вони є плановими і відбуватимуться у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ.

"Протягом минулого року ЗСУ провели майже 5 тис. заходів бойової підготовки, з них - 70 командно-штабних навчань із залученням військ та понад 2,5 тис. тактико-спеціальних навчань різних видів. Цього року програма бойової підготовки є не менш насиченою. ЗСУ постійно готуються і готові до реагування на будь-які сценарії розвитку безпекової ситуації", - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ з 10 до 20 лютого проведуть навчання, на яких випробують можливості "Байрактарів", "Джавелінів" і ПТРК NLAW, які Україна отримала від Великої Британії.