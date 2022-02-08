Із застосуванням Bayraktar, Javelin та NLAW: Резніков анонсував масштабні військові навчання з наданою Заходом зброєю
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ з 10 до 20 лютого проведуть навчання, на яких випробують можливості "Байрактарів", "Джавелінів" і ПТРК NLAW, які Україна отримала від Великої Британії
Про це він заявив у етері програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
Навчання планують провести у декількох регіонах України. Серед них - Рівненська, Волинська, Житомирська та Миколаївська області.
"Це Рівне, Ковель, Овруч, Широкий Лан, Олешківські піски, Чугуїв, Чернігів, Одеса - це тільки полігон. А ще будуть окремі майданчики та місця, де якраз з 10 до 20 лютого відбуватимуться навчання Збройних сил України", - заявив Резніков.
- Нагадаємо, 8 лютого одразу на кількох полігонах відбулися протитанкові тренування українських військових.
- 18 січня Велика Британія почала постачати в Україну протитанкові гранатомети NLAW. Їх розроблено спільно зі Швецією та розраховано для бою в міських умовах.
- 25 січня британські інструктори почали навчати військових ЗСУ користуватися протитанковими комплексами NLAW.
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