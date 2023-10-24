У ЗСУ служать понад 60 тис. жінок, але в армії їм досі видають чоловічі труси, – нардепка Никорак

Про це йшлося в ефірі програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" на телеканалі "Дім".

Arm Women Now — це волонтерський проєкт, соціальна ініціатива, спрямована на забезпечення українських захисниць у ЗСУ жіночою військовою формою та білизною, розробленими відповідно до угоди зі стандартизації НАТО.

За словами Никорак, у ЗСУ нині служать понад 60 тис. жінок, а їм досі видають чоловічу спідню білизну.

"Якщо казати тільки про Збройні Сили України, то це понад 60 тис. У зоні бойових дій, на нулі, на передовій — понад 5 тис. Також є тисячі жінок, які несуть службу в Національній гвардії, у спецпідрозділах, прикордонній службі, добровольчих формуваннях. Наш пріоритет — надавати форму жінкам, які саме на передовій. Не тільки форму, а й спідню білизну. Навіть станом на сьогодні жінкам в армії, на жаль, видають чоловічі труси-боксери", - розповіла нардепка.

Вона зазначила, що у ЗСУ служать і вагітні жінки. Вони працюють у тилу до декретної відпустки, але також зобов'язані носити форму, тому для них розробляють спеціальний одяг.

"Ми вже орієнтовно 50 чи 60 вагітних дівчат забезпечили такою формою, вона дуже прикольна, з нашого рідного пікселю", - сказала Никорак.

За її словами, розроблена волонтерським проєктом форма й тактична білизна поступово впроваджується на державному рівні.