У ЗСУ запевнили, що збиватимуть літаки РФ при спробі потрапити до Придністров’я
Якщо Росія перекине військові літаки на територію самопроголошеної Придністровської молдавської республіки, то українські ППО збиватимуть повітряні цілі
Про це Укрінформу повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.
"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - наголосив начальник управління.
Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ нещодавно повідомляли про те, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Зокрема, наші військові не виключають використання території самопроголошеної Придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.
- Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе