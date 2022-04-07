У ЗСУ запевнили, що збиватимуть літаки РФ при спробі потрапити до Придністров’я

Про це Укрінформу повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - наголосив начальник управління.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ нещодавно повідомляли про те, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Зокрема, наші військові не виключають використання території самопроголошеної Придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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