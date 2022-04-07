Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ
ЗСУ знищили підрозділи 38-ої ОМСБР ЗС РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області
Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
"38-а ОМСБР ЗС РФ і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", - йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.
Українські військові не повідомляють точного часу і місця знищення "еліти" ворожого війська та й це не має особливого значення.
Довідково. 38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада — формування Сухопутних військ ЗС РФ. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-а ОМСБР. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації – село Катеринославка Амурської області.
- Нагадаємо, близько 60 бійців із Пскова відмовилися воювати за РФ на території України
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