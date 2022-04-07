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Головна війна з Росією Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ

Українські військові знищили "елітну" 38-у мотострілецьку бригаду РФ, - штаб Сухопутних військ ЗСУ

7 квітня, 2022 четвер
19:32
війна з Росією

ЗСУ знищили підрозділи 38-ої ОМСБР ЗС РФ, що дислокується в селі Катеринославка Амурської області

Про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

"38-а ОМСБР ЗС РФ і її металобрухт. Точніше, це саме те, на що перетворюють наші захисники підрозділи і частини окупанта, якими б "елітними" вони не були", - йдеться в повідомленні під відповідними світлинами.
 

Українські військові не повідомляють точного часу і місця знищення "еліти" ворожого війська та й це не має особливого значення.

Довідково. 38-а окрема гвардійська мотострілецька Вітебська ордена Леніна, Червонопрапорна, ордена Суворова бригада — формування Сухопутних військ ЗС РФ. Умовне найменування – Військова частина № 21720 (в/ч 21720). Скорочене найменування – 38-а ОМСБР. Формування входить до складу 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу. Пункт постійної дислокації – село Катеринославка Амурської області.

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російська армія
знищення
Сухопутні війська
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