У звільненому Високопіллі на Херсонщині виявили тіла розстріляних окупантами цивільних

Про це повідомили в telegram Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури у звільненому від російських окупантів Бериславському районі Херсонської області тривають слідчо-оперативні заходи з виявлення та документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що 4 листопада прокурори спільно з працівниками поліції у смт Високопілля виявили три тіла зі слідами насильницької смерті. Відомо, що під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали поблизу приватних домоволодінь.

Тіла направлено для проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

12 вересня у звільненому від окупантів селі Залізничне Харківської області виявили 4 тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

20 вересня у Козачій Лопані було виявлено дві катівні, де під час окупації російська армія піддавала цивільних тортурам.

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