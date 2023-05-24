Ubisoft назвала дату виходу відеогри Assassins's Creed Mirage
Ігрова студія Ubisoft презентувала трейлер відеогри Assassins's Creed Mirage
Студія Ubisoft презентувала трейлер на ігровому івенті PlayStation Showcase 2023.
"Наступна гра серії Assassin's Creed повертається на середньовічний Близький Схід, демонструючи нові та знайомі здібності", - пишуть розробники.
Геймери зможуть зіграти в Assassins's Creed Mirage вже 12 жовтня. Доступне передзамовлення.
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