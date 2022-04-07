Володимир Зеленський у нічному зверненні 7 квітня звернувся до громадян РФ російською мовою.



"Убиті українці та українки у Бучі та Ірпені, - останній аргумент для кожного громадянина Росії, аби визначитися, за війну вони чи за мир", - сказав Зеленський.



"Якщо за війну, то ви до кінця життя будете ізгоями, і врешті-решт втратите все. Якщо ж ми за мир, якщо у вас є бодай трішки сорому за те, що роблять російській війська в Україні, то для таких громадян РФ зараз визначальний момент. Потрібно вимагати, - саме вимагати припинення війни. Краще зараз, вимагаючи миру, щось втратити, - до прикладу, наштовхнутися на російську репресивну машину, - ніж вас до завершення життя будуть порівнювати з нацистами".



"Це стосується не тільки публічних осіб у Російській Федерації, - уточнив президент України, - не тільки бізнесменів, а й звичайних громадян. У нацизму нема майбутнього, у масових вбивств - нема майбутнього. У всіх в Росії, хто зараз не вимагатиме припинення цієї ганебної війни й виведення російських військ з України, нема майбутнього",



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