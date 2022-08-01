Убивство окупантами військовополонених у Оленівці: Стефанчук анонсував звернення до світу щодо визнання РФ державою-терористом
Як повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук, Верховна Рада України готує звернення до міжнародної спільноти у зв'язку з умисним артилерійським обстрілом виправної установи в Оленівці Донецької області, внаслідок якого загинули українські військовополонені
Про це інформує Інтерфакс-Україна.
"Парламент обов'язково відреагує. Сьогодні-завтра буде опубліковано заяву від імені керівництва Верховної Ради України, в якій ми звернемося до всіх парламентів світу з тим, щоб не просто засудити, а прискорити всі питання, пов'язані з визнанням Російської Федерації країною-терористом, і допомогти Україні в розслідуванні цього злочину, щоб ці справи обов'язково дійшли до суду й винні у скоєнні цього теракту були покарані", - заявив Стефанчук.
За його словами, це звернення підпишуть також перший віцеспікер Олександр Корнієнко і заступниця голови Ради Олена Кондратюк.
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