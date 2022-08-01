Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Парламент обов'язково відреагує. Сьогодні-завтра буде опубліковано заяву від імені керівництва Верховної Ради України, в якій ми звернемося до всіх парламентів світу з тим, щоб не просто засудити, а прискорити всі питання, пов'язані з визнанням Російської Федерації країною-терористом, і допомогти Україні в розслідуванні цього злочину, щоб ці справи обов'язково дійшли до суду й винні у скоєнні цього теракту були покарані", - заявив Стефанчук.

За його словами, це звернення підпишуть також перший віцеспікер Олександр Корнієнко і заступниця голови Ради Олена Кондратюк.