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Убивство подружжя киян і їхнього 4-річного сина: підозрюваних узяли під арешт

18 травня, 2023 четвер
00:24
Кримінал

Суд обрав запобіжні заходи організатору потрійного вбивства і двом його спільникам

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Чернігівської області.

У поліції розповіли подробиці спланованого вбивства та роботи над розкриттям цього злочину. 

Убивство родини киян сталося на Чернігівщині 14 травня. Близько опівночі того ж дня до поліції Києва надійшло повідомлення про зникнення 30-річного чоловіка, його 28-річної дружини та їхнього 4-річного сина. Зранку подружжя разом із дитиною автомобілем "Мазда" вирушило на Чернігівщину, щоб купити там машину.  По обіді зв’язок з ними обірвався. Інформацію та орієнтування на авто поліцейські Києва передали колегам із Чернігівської області, які розпочали пошуки зниклих безвісти.

Розстріляну та спалену автівку киян, заховану в лісосмузі між полями, виявили поблизу одного із сіл Корюківського району Чернігівщини. Поліцейські нарахували понад 20 отворів від куль. Після пошуків і прочісування території поблизу обстріляної машини знайшли місце, де виявили закопані тіла жертв з ознаками насильницької смерті. На місці події криміналісти знайшли низку речових доказів: сліди взуття й автомобільних коліс, гільзи, кулі, закривавлені речі.

Для затримання підозрюваних і встановлення обставин вбивства створили спеціалізовану робочу групу. У її складі працювали слідчі, співробітники карного розшуку, кримінального аналізу й оперативних служб Нацполіції і поліції Чернігівщини та Житомирщини. Підозрюваних вдалося вирахували й затримати протягом доби.

Правоохоронці з'ясували, що подружжя домовилося купити автомобіль на Чернігівщині. З потенційним продавцем чоловік кілька разів спілкувався телефоном. Оглянути автомобіль і, ймовірно, купити його, родина запланувала на неділю, 14 травня. Із собою вони взяли гроші для покупки та разом із сином вирушили по автівку. 

Насправді ж автомобіля не було, а в такий спосіб родину заманили в пастку. 22-річний організатор злочину, який представився продавцем, спланував озброєний напад і вбивство. Він виїздив на місце, де мав намір убити покупців, наперед визначив, де закопає тіла і куди віджене машину жертв, щоб спалити її. 

Щоб втілити задумане, чоловік залучив двох своїх знайомих – 27-річного чоловіка та 20-річну жінку з того самого району Чернігівщини.

Спільники заманили покупців у безлюдне місце та розстріляли автівку. Переконавшись, що всіх убили, закопали тіла жертв у лісосмузі, а автомобіль відтягнули та спалили.

Наступного дня за відібрані у вбитих киян гроші організатор придбав собі автомобіль, ще по 25 тис. грн заплатив своїм спільникам за допомогу.

Поліцейські встановили місця перебування фігурантів злочину за добу. Двох затримали на Чернігівщині, а організатора – в Житомирській області, куди він утік. Під час затримання чоловік мав при собі гранати й вибухівку. Поліцейські виявили в нього й автомат Калашникова, з якого розстріляли сім’ю.

16 травня затриманим вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві. 17 травня суд заарештував усіх трьох без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув‘язнення.

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