Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він розповів, що "у людини, яка була за кермом, були певні проблеми зі здоров'ям, були певні стимулятори".

Він також додав, що розслідування ДТП триває, і результати його можуть з'явитися вже протягом найближчих годин.

15 вересня Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці.

Державне бюро розслідування згодом повідомило, що розслідує цей випадок.

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