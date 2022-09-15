Учасник ДТП із президентським автомобілем був "під стимуляторами" – Подоляк
Учасник нічної ДТП із машиною президента Володимира Зеленського був "під стимуляторами"
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Він розповів, що "у людини, яка була за кермом, були певні проблеми зі здоров'ям, були певні стимулятори".
Він також додав, що розслідування ДТП триває, і результати його можуть з'явитися вже протягом найближчих годин.
- 15 вересня Володимир Зеленський потрапив у ДТП, справу розслідують правоохоронці.
- Державне бюро розслідування згодом повідомило, що розслідує цей випадок.
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