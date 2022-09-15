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Володимир Зеленський потрапив у ДТП

15 вересня, 2022 четвер
01:52
Україна Зеленський

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень немає

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", – написав Никифоров. 

Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав деокупований Ізюм, де завяив, що українські військові звільнять Крим від російських окупантів

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Володимир Зеленський
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