Володимир Зеленський потрапив у ДТП

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", – написав Никифоров.

Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, напередодні Зеленський відвідав деокупований Ізюм, де завяив, що українські військові звільнять Крим від російських окупантів