Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7 людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, російські війська, вдаривши по "Новій пошті", забрали життя вже 7 людей. Ще 12 - перебувають у лікарні двоє з них - у реанімації.