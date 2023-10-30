Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла до 7 людей
Станом на 30 жовтня кількість загиблих внаслідок російського удару по терміналу "Нової пошти" у Харківській області 21 жовтня зросла до семи. У лікарні помер 25-річний чоловік
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, російські війська, вдаривши по "Новій пошті", забрали життя вже 7 людей. Ще 12 - перебувають у лікарні двоє з них - у реанімації.
- Нагадаємо, 21 жовтня російська ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич на Харківщині. Тоді було відомо про 6 загиблих людей та 17 поранених внаслідок російського удару.
- Станом на 25 жовтня у лікарні залишалися 14 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти".
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