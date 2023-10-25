Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Станом на 25 жовтня у лікарні залишається 14 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"У реанімації перебувають 7 пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані, проте вони вже почали дихати без підтримки апаратів ШВЛ", - ідеться у повідомленні.
Шестеро постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. Двом пацієнтам 24 жовтня було проведено планові операції, нині їхній стан стабільний.
Одного пацієнта 25 жовтня виписують із травматологічного відділення.
За інформацією пресслужби "Нової пошти", ще 2 людей лікуються у приватній клініці.
В ОВА нагадали, що всі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. В основному вони отримали поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.
- 21 жовтня російська ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич на Харківщині, внаслідок чого загинули 6 людей, 17 дістали поранення.
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