Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"У реанімації перебувають 7 пацієнтів, двоє з них у вкрай важкому стані, проте вони вже почали дихати без підтримки апаратів ШВЛ", - ідеться у повідомленні.



Шестеро постраждалих продовжують лікування в хірургічному відділенні. Двом пацієнтам 24 жовтня було проведено планові операції, нині їхній стан стабільний.

Одного пацієнта 25 жовтня виписують із травматологічного відділення.



За інформацією пресслужби "Нової пошти", ще 2 людей лікуються у приватній клініці.



В ОВА нагадали, що всі поранені — чоловіки від 19 до 48 років. В основному вони отримали поранення грудної та черевної порожнин, а також кінцівок.